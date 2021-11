Caen. Hockey sur Glace : Match à suspense pour les Drakkars de Caen ! 

Deux points à domicile contre Chambéry (Savoie), bon dernier du classement de Division 1, c'est peu mais c'est déjà mieux que rien tant les Drakkars de Caen ont flirté avec la défaite pendant 70 minutes ce samedi 9 février 2019. Vainqueurs (5-4) après tirs au but, les Normands ont très mal commencé leur soirée en encaissant le premier but après 1 minute de jeu, puis encore plus mal en en concédant un deuxième à la 5e minute.

Bushbacher sauveur dans le temps règlementaire, Prosvic aux tirs au but

Quasiment toujours derrière au score et maintenu dans le match par Phil Bushbacher, auteur d'un triplé, Caen devait passer par les prolongations, puis par les tirs au but. Dans une séance haletante de 9 tirs par équipe, où les Drakkars ont été contraints par deux fois de marquer pour ne pas perdre, le vétéran Jaroslav Prosvic (36 ans) s'est chargé une première fois d'égaliser, puis a eu la balle de match dans la crosse et n'a pas tremblé pour convertir. Deux buts en deux tirs dans une séance de tirs au but, ce n'est pas banal en hockey. Grâce à ses deux piliers offensifs, Caen reste dans la zone de play-offs (7e) mais perd un point d'avance et n'en a plus que 3 sur Dunkerque, Nantes et Cholet. Plus que 3 matchs à tenir.

La réaction.

Les buts

Caen : 10e : Prosvic assisté par Cerkovnik et Menard (1-2)

16e : Bushbacher assisté par Rasulov et Msumbu (2-3)

21e : Bushbacher assisté par Msumbu et Zubov (3-3)

35e : Bushbacher assisté par Rasulov et Zubov (4-4)

TAB : Prosvic

Chambéry : 2e : Dair assisté par Junnila et Lavrov (0-1)

5e : Makarov assisté par Caratini et Roehl (0-2)

13e : Roehl assisté par Munoz et Makarov (1-3)

35e : Lavrov assisté par Moravcik et Dair (3-4)

La fiche

Caen - Chambéry : 5-4 (TAB) (2-3, 3-4, 4-4)

Caen : Papillon (GB, 19 arrêts), Gente (GB), Palis, Aurard, Rasulov, Msumbu, Robert, Benoit, Miquelot, Berard, Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Carminatti, Ferey, Cantagallo, Menard, Dubourg, Prosvic, Colotti, Alvarez

Chambéry : Spano (GB, 58 arrêts), Catelin (GB), Lavrov, Roudadoux, Cermak, Makarov, Caratini, Munoz, Troccaz, Villiot, Moravcik, Franzini, Janecek, Junnila, Dechelle, McSween, Curtet, Dair, Sadoine, Roehl

