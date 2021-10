Caen. Hockey sur Glace (D1) : Caen renoue avec la victoire contre Dunkerque

Le match.

Les Drakkars de Caen (Calvados) ont mis fin ce samedi 8 décembre 2018 à ce que l'on n'a à peine eu le temps d'appeler une "série" de défaites (2 revers) en s'imposant contre Dunkerque (Nord) sur le score de 5-2. Caen a concrétisé son premier tiers solide en y inscrivant 3 buts par Aurard (12e), Bushbacher (13e) et Benoit (20e), puis s'est logiquement relâché et a fini par se faire peur en encaissant 2 buts en 13 secondes par Ballet et Budinsky (38e). Panique à bord alors, mais le sauveur André Menard éteint vite les espoirs Nordistes, 4-2 (40e). Le match est toujours aussi serré, mais l'avance tient. Elle finit même par s'alourdir grâce à Phil Bushbacher, de nouveau décisif par 2 fois après 2 matchs de disette.

Les buts

Caen : 12e : Aurard assisté par Bushbacher et R. Colotti (1-0)

13e : Bushbacher assisté par Rasulov et Alvarez (2-0)

20e : Benoit assisté par Msumbu et Devin (3-0)

40e : Menard assisté par Aurard et F. Colotti (4-2)

60e : Bushbacher assisté par Menard et Rasulov (5-2)

Dunkerque : 38e : Ballet assisté par Vissio (3-1)

38e : Budinsky (3-2)

La réaction.

Luc Chauvel (entraîneur de Caen) : "On a maîtrisé le premier tiers, mais après ç'a été difficile dans la discipline donc on s'est fait peur. (Sur un bilan de mi-saison) On a fait une première moitié de saison de bon augure, mais avant ce match-là on était 7e. Il faudra être régulier car à un moment donné, 2-3 équipes vont tomber".

La fiche.

Caen - Dunkerque : 5-2 (3-0, 4-2)

Caen : Papillon (GB, 25 arrêts), Gente (GB), Palis, Aurard, Rasulov, Msumbu, Robert, Benoit, Miquelot, Devin, Mainfray, Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, F. Colotti, Ferey, Cantagallo, Menard, Dubourg, Prosvic, R. Colotti, Alvarez

Dunkerque : Leskinen (GB, 30 arrêts), Duquenne (GB), Ballet, Laine, Young, Pampanay, Poirier, Mannisto, De Lat, Thomas, Vissio, Destoop, Colombin, Garrido, Gans, Halas, Budinsky, Mikusovic, Simcak, Martial

