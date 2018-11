Hockey sur Glace (D1) : Les Drakkars Caen viennent à bout de Brest

Le match.

Aux tripes, les Drakkars de Caen (Calvados) l'ont emporté 3-2 aux tirs au but contre Brest (Finistère) ce samedi 10 novembre 2018. Spécialité caennaise du moment, la victoire après prolongations est un plat délicieux qui se déguste presque chaque samedi, sous les coups de 23 heures. Menés après 12 minutes de jeu alors qu'ils dominaient jusque là, les Caennais se sont repris à la dernière seconde du premier tiers par Phil Bushbacher sur une improbable bourde du gardien brestois, but que les spectateurs n'ont pas pu fêter pleinement car les arbitres ont délibéré pendant toute la pause pour savoir s'il était accordé.

Devin capitaine décisif, Bushbacher serial buteur

Avec ce but, Bushbacher confirme son incroyable forme du moment, à égalité en tête du classement des buteurs avec désormais 8 buts. 5 minutes après le retour des vestiaires, Pierre-Antoine Devin double la mise avant l'égalisation bretonne dans la foulée. Après 30 minutes sans but mais non sans suspense, ce sont les prolongations, puis les tirs au but. Alors que les 3 tireurs de Brest et les deux premiers de Caen ont raté, c'est en bon capitaine que Devin, plein de sérénité, donne la victoire à Caen.

La réaction.

Luc Chauvel (entraîneur de Caen) : "Je suis très heureux de cette victoire car les garçons ont fait un match très solide. Phil est une personne incroyable, il apporte du positif tous les jours, c'est un énorme travailleur, il crée une vraie dynamique !"

La fiche

Caen - Brest : 3-2 TAB (1-1, 2-2, 2-2)

Caen : Papillon (GB, 52 arrêts), Gente (GB), Palis, Aurard, Reynaud, Labanowicz, Rasulov, Msumbu, Robert, Miquelot, Devin, Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Ferey, Cantagallo, Menard, Dubourg, Prosvic, Davenel, Colotti, Alvarez

Brest : Guerriero (GB, 37 arrêts), Neau (GB), Greverend, Bruyas, J. Bernier, Krivohlavek, Petersen, Pesjak, Piispanen, Perron-Fontaine, Cannizzo, N. Bernier, Kivimaki, J Avenel, Sprukts, Favarin, Makin, G Avenel, Motreff, Foulon, Thos

