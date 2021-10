Caen. Hockey sur glace : dernière chance pour les Drakkars

Six mois. C'est le temps qui sépare la dernière journée de la saison régulière 2017-2018 de Division 1 ce samedi 3 mars 2018 du début de la saison suivante. Pour ne pas être privés de glace aussi longtemps, les Drakkars de Caen (Calvados) ont pour objectif de prolonger cette saison en se qualifiant pour les play-off. Après avoir raté une occasion parfaite d'assurer samedi 24 février à domicile contre Cholet (défaite 2-5).

"On se retrouve dans la situation ou on ne maîtrise pas notre destin, la seule chose que l'on peut maîtriser c'est de gagner à Nantes pour le dernier match de la saison, pour le reste ça ne sera pas nous, on va dépendre des résultats des adversaires. Tant pis pour nous, c'est comme ça mais déjà il faudra aller chercher les 3 points à Nantes", annonce l'entraîneur Luc Chauvel.

Meilleurs à l'extérieur

Chose qui peut rassurer les supporters des Drakkars, leur équipe est plus performante à l'extérieur qu'à domicile cette saison avec sept victoires en douze matchs. En y mettant la manière, ces Drakkars ont démontré cette saison être capables de rivaliser avec n'importe qui. "Le problème c'est que malheureusement cette saison on a aucune certitude, c'est sûr qu'au vu de la saison je préfère jouer ce dernier match à l'extérieur, c'est malheureux mais l'équipe s'est toujours mieux présentée à l'extérieur, admet le coach. S'ils mettent l'envie et la détermination comme souvent à l'extérieur, ils pourront aller chercher ces trois points, ce sera plus dans la tête qu'autre chose".

