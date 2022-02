Caen. Hockey sur glace : Luc Chauvel fait le bilan de la première partie de saison

Six victoires et huit défaites pour une 12e place au classement, tel est le bilan comptable des Drakkars de Caen (Calvados) à la trêve de Noël. Si les dirigeants et leur entraîneur Luc Chauvel espéraient mieux, l'équipe a repris de l'allant en novembre et se prépare à une phase retour moins tumultueuse. Le coach caennais est revenu sur cette première partie de saison.

Quel bilan tirez-vous sur cette première partie de saison ?

"C'est évidemment un bilan mitigé, on a perdu des matchs à domicile qu'on ne devait pas perdre comme Neuilly qui était dernier du classement, La Roche-sur-Yon ou Annecy, mais on a redressé la barre sur certains matchs à l'extérieur à Briançon, Cergy et surtout Cholet".

A-t-il fallu être tout en bas du classement pour observer une réaction ?

"Quand on s'est retrouvés en position de relégable on s'est remobilisés et on a retrouvé de la régularité, on a fait en sorte d'être plus prêts mentalement mais c'est compliqué de rester dans le rythme quand on ne joue qu'un match par semaine".

Il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif, cela signifie-t-il que le club était mal préparé ?

"Pas forcément. Le club est ambitieux et n'était pas à la place qu'il souhaitait donc il a fallu faire le nécessaire. Le retour de Jaroslav Prosvic est la cerise sur le gâteau car on ne l'avait pas du tout prévu, quant à l'arrivée de Rodolphe Garnier comme conseiller technique bénévole, elle est très bénéfique car je ne conçois pas métier tout seul".

