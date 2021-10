Caen. Hockey sur Glace (D1) : Battu à Nantes, Caen ne verra pas les play-offs

Le match.

Ce n'est pas la plus surprenante ni la plus large défaite des Drakkars de Caen (Calvados), mais c'est assurément celle qui aura la plus lourde conséquence, puisque ce revers 3-2 à Nantes (Loire-Atlantique) ce samedi 3 mars 2018 prive les Drakkars d'une qualification en play-offs qui semblait acquise il y a encore quelques semaines. Alors que les Caennais avaient réussi à égaliser deux fois peu de temps après les deux premiers buts nantais, les Ligériens sont passés devant en début de troisième tiers alors que Caen évoluait en infériorité numérique.

Sprint final totalement manqué

Avec 3 défaites sur les 4 derniers matchs, Caen est passé complètement à côté de son sprint final alors que la qualification était presque acquise début février. C'est Mont-Blanc, pourtant battu à l'aller comme au retour par les Drakkars, qui finit 8e alors que pour la deuxième saison de suite, Caen suivra les play-offs de loin. Pire attaque (mais deuxième meilleure défense) de Division 1 malgré de fortes ambitions, Caen devra se remettre en question pour espérer remonter en Ligue Magnus dans les prochaines saisons.

Les buts

Nantes : 10e : Grand Maison assisté par Rheaume et Asselin (1-0)

31e : Valade assisté par Grand Maison (2-1)

45e : Rheaume assisté par Leveille et Grand Maison (3-2)

Caen : 18e : Palis assisté par Keirstead et Prosvic (1-1)

35e O'Connor assisté par Brannon et Undershute (2-2)

La fiche.

Nantes - Caen 3-2 (1-1, 2-2)

Nantes : Sedlacek (GB), Lapointe (GB), Lehericey, Fabian, Prokop, Seignez, Le Dren, Leprieult, Dugast, Grand Maison, Joerger, Leveille, Asselin, Filion, Samson, Bini, Martinka, Brincko, Valade, Dufournet, Rheaume, Motreff

Caen : Papillon (GB), Blanc (GB), Palis, Robert, Delbaere, Chaumont, Darge, Durand, Undershute, Kuhn, Colombin, Zubov, Brannon, De Paix de Coeur, Ferey, Menard (cap), Dubourg, Prosvic, O'Connor, R. Colotti, Keirstead

