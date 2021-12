Caen. Hockey-sur-glace (Play-offs) : Les Drakkars désormais menés 2-0 en play-offs

Les play-offs des Drakkars de Caen (Calvados) pourraient tourner court. Battus 1-0 ce dimanche 10 mars 2019 dans le match 2 contre Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), les Calvadosiens n'ont plus le droit à l'erreur puisqu'ils devront désormais gagner trois matchs sans perdre une seule fois pour accéder au tour suivant. Contre une équipe plus expérimentée, les joueurs de Luc Chauvel ont eu un mal fou à se créer de situations mais ont mieux réussi à contenir les offensives franciliennes. Un motif d'espoir pour mercredi et, espérons-le, jeudi dans un éventuel match 4.

Le but

Neuilly-sur-Marne : 25e : Mangone assisté par Saliji (1-0)

La réaction

Luc Chauvel (entraîneur Caen) : "C'était deux matchs complètement différents. Samedi, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour un premier match de play-offs, et dimanche, plus de frustration car on perd 1-0. Il nous manque encore beaucoup, on ne s'est pas créé suffisamment d'occasions franches pour faire tourner le match, mais on a été beaucoup plus présents dans les duels et dans le pressing, on leur a rendu le match plus dur. Il y a plus d'expérience en face, Neuilly arrive mieux à concrétiser ses temps forts et à résister sur ses temps faibles. On n'a pas réussi l'exploit chez eux, à nous de relever le défi mercredi à domicile. Chaque match peut être le dernier, à nous de mettre les ingrédients nécessaires pour prolonger l'aventure. On a envie de renverser la série !"

La fiche

Neuilly-sur-Marne - Caen : 1-0 (0-0, 1-0)

Neuilly-sur-Marne : Sopko (GB, 19 arrêts), Husson (GB), Dana, Auvitu, Valier, Giorgi, Thoroggod, Dordet, Ropert, Neil, Gouveia, Dikis, Gabaj, Safar, Mika, Plaire, Hordelalay, Galoha, Saliji, Jacquier, Dube, Mangone

Caen : Papillon (GB, 26 arrêts), Gente (GB), Palis, Aurard, Reynaud, Rasulov, Msumbu, Robert, Benoit, Miquelot, Devin, Berard, Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Carminatti, Ferey, Cantagallo, Menard, Prosvic, Colotti, Alvarez

