Caen. Hockey-sur-glace : les play-offs, c'est déjà fini pour les Drakkars

Les Drakkars de Caen (Calvados) sont déjà éjectés des play-offs après trois matchs. Cette troisième défaite (1-3) contre Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) mercredi 13 mars 2019 sera donc la dernière du parcours des Normands. Comme tétanisés par l'enjeu, et contre un adversaire bien plus habitué à ce genre de matchs, les Drakkars ont beaucoup souffert et ont été punis par trois fois avant de réagir et réduire le score en début de troisième tiers par Benjamin Berard (1-3, 50e).

L'expérience se gagne en perdant

Les joueurs de Luc Chauvel obtiennent 2 minutes plus tard le penalty de l'espoir, mais le capitaine Pierre-Antoine Devin rate malheureusement le face à face. Entreprenante en fin de match mais pas assez réaliste, la jeune équipe de Caen a perdu sa série de play-offs mais gagné beaucoup d'expérience. L'élimination a sonné les joueurs et leur coach, mais l'objectif du club de revenir dans le top 8 a été atteint. Cette attachante équipe de Caen reviendra tenter sa chance la saison prochaine.

La réaction de Pierre-Antoine Devin, capitaine de Caen

"Il faut se rendre à l'évidence : on est tombés sur une meilleure équipe que nous. On est tous déçus de perdre 3-0, c'est dommage après une fin de saison qui nous a fait jubiler comme ça. On reviendra plus fort l'année prochaine, on a créé un noyau avec une vraie identité Drakkars et je suis fier de mes coéquipiers pour ça".

La réaction de Luc Chauvel, entraîneur de Caen Impossible de lire le son.

Les buts

Caen : 50e : Berard assisté par Cerkovnik (1-3)

Neuilly-sur-Marne : 22e : Hordelalay assisté par Galoha et Mika (0-1)

23e : Dubé assisté par Gabaj et Mika (0-2)

47e : Gabaj assisté par Dubé et Jacquier (0-3)

La fiche

Caen - Neuilly-sur-Marne : 1-3 (0-0, 0-2)

Caen : Papillon (GB, 27 arrêts), Gente (GB), Palis, Aurard, Reynaud, Rasulov, Msumbu, Robert, Benoit, Miquelot, Devin, Berard, Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Carminatti, Ferey, Cantagallo, Menard, Prosvic, Colotti, Alvarez

Neuilly-sur-Marne : Sopko (GB, 26 arrêts), Husson (GB), Dana, Auvitu, Valier, Giorgi, Thoroggod, Dordet, Ropert, Neil, Gouveia, Dikis, Gabaj, Safar, Mika, Plaire, Hordelalay, Galoha, Saliji, Jacquier, Dubé, Mangone

