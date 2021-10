Caen. Hockey sur Glace (Division 1) : les Drakkars de Caen malheureux contre Neuilly

Le match.

Interruption dans la belle dynamique des Drakkars de Caen (Calvados) suite à une défaite 1-2 après prolongation face à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) ce samedi 24 novembre 2018. Caen a ouvert le score rapidement par Pierre-Antoine Devin (15e) puis bien tenu pendant une demi-heure malgré de nombreuses décisions arbitrales lourdes comme l'exclusion de Joran Reynaud (20e). L'égalisation des Franciliens (Saliji, 43e) pousse Caen à disputer une prolongation, sa spécialité.

Le gardien Quentin Papillon expulsé

Malheureusement le sort s'acharne sur Caen, puisque, fait rarissime en hockey, son gardien Quentin Papillon est lui aussi exclu en début de prolongation. C'est donc au jeune (19 ans) et inexpérimenté (aucun match en D1) Mathis Gente que revient la lourde tâche de tenir la baraque en prolongation contre le 4e du championnat. Beaucoup trop compliqué pour l'international U20, qui aura cédé sur son 4e tir subi, après 1 minute 20 dans la cage (Saliji, 65e). Si les joueurs, le staff et les dirigeants ont fustigé unanimement l'arbitrage, l'entraîneur Luc Chauvel a voulu rester mesuré.

La réaction

Luc Chauvel (entraîneur de Caen) : "On peut prendre l'arbitrage comme excuse, mais la vérité c'est qu'il faut être discipliné. On sait que tous les ans il y a des injustices, ce n'est pas nouveau dans notre ligue. Il faut assumer et ne pas se chercher d'excuses. Il faut arriver à rester focalisé sur son match, si ce groupe passe cette étape supplémentaire, ce sera très bénéfique pour nous."

La fiche

Caen - Neuilly-sur-Marne : 1-2 (AP) (1-0, 1-0, 1-1)

Caen : Papillon (GB, 33 arrêts), Gente (GB, 3 arrêts), Palis, Aurard, Reynaud, Labanowicz, Rasulov, Msumbu, Robert, Benoit, Devin, Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Ferey, Cantagallo, Menard, Dunourg, Prosvic, Colotti, Alvarez

Neuilly-sur-Marne : Sopko (GB, 18 arrêts), Husson (GB), Dana, Sekel, Auvitu, Valier, Giorgi, Thoroggod, Dordet, Ropert, Neil, Gouveia, Dikis, Gabaj, Safar, Mika, Plaire, Hordelalay, Saliji, Jacquier, Dube, Mangone

