Caen. Hockey sur Glace (D1) : Caen crée la sensation à Briançon

Le match.

Soirée de rêve pour les Drakkars de Caen (Calvados) qui sont allés chercher une belle victoire 1-2 à Briançon (Hautes-Alpes) ce samedi 26 janvier 2019. Ouvrant le score dès la 6e minute par Alexandre Palis, les Drakkars ont doublé la mise en début de deuxième tiers avant de concéder la réduction du score 8 minutes plus tard. Ne restait plus qu'à tenir ce léger avantage au dernier tiers et, au petit jeu de la défense les caennais excellent puisqu'ils sont la co-meilleure défense de D1 avec Cergy-Pontoise. Grâce à ce résultat, les Normands prennent la 4e place, leur meilleur classement cette saison, mais l'écart reste extrêmement mince puisque 2 petits points seulement séparent les Drakkars du 9e, Montpellier. À 6 journées de la fin de la saison régulière, le suspense risque d'être insoutenable !

Les buts

Briançon : 35e : Campbell assisté par Young et Bernard (1-2)

Caen : 6e : Palis assisté par Robert (0-1)

27e : Aurard assisté par Rasulov et Bushbacher (0-2)

La fiche

Briançon - Caen : 1-2 (0-1, 1-2)

Briançon : Blazek (GB, 23 arrêts), Condevaux (GB), Piacentini, Seed, Suoraniemi, Farina, Casini, Schmitt, Drolet, Gsegner, Brown, Ruel, André, Bernard, Chapelier, O'Connor, Young, Metais, Campbell, Siegfriedt, Raby, Demers

Caen : Papillon (GB, 40 arrêts), Gente (GB), Palis, Aurard, Reynaud, Rasulov, Robert, Benoit, Miquelot, Devin, Cerkovnik, Zubov, Bushbacher, Ferey, Cantagallo, Menard, Dubourg, Prosvic, Colotti, Alvarez

A LIRE AUSSI.

Hockey sur Glace (D1) : Caen renoue avec la victoire contre Dunkerque

Hockey sur glace (D1) : Les Drakkars de Caen se reprennent contre Cholet

Hockey sur glace : Caen poursuit sa série à Nantes

Hockey (D1) : Caen battu d'un petit but chez le leader de Cergy-Pontoise

Hockey sur Glace : Caen n'a pas franchit le Mont-Blanc !