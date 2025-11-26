En ce moment Nice To Meet You Myles SMITH
Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen filent en quart de finale de Coupe de France

Sport. Opposés à Amiens, club de 1re division nationale de hockey sur glace, les Caennais ont réalisé l'exploit en s'imposant 2 à 1 en prolongations mardi 25 novembre.

Publié le 26/11/2025 à 09h29 - Par Léo Besselievre
Les Drakkars pourraient se retrouver face aux Dragons de Rouen, en quart de finale de Coupe de France de hockey sur glace. - Julien Forte

Ils ont réalisé l'exploit de sortir plus "gros" qu'eux. Mardi 25 novembre, les Drakkars se sont imposés face à Amiens, pensionnaire de Ligue Magnus (1re division nationale de hockey sur glace), à la patinoire de Caen la Mer. Pourtant, une division séparait les deux formations, et les Amiénois étaient des habitués de la compétition, l'ayant remportée en 2019 et 2020. Ce huitième de finale s'est soldé par une victoire 2 buts à 1 des Caennais, après prolongations, leur permettant de filer en quart de finale de Coupe de France de hockey sur glace.

Un potentiel derby normand ?

Les Caennais rejoignent Grenoble, Marseille, Lyon, Grenoble ou encore… Rouen. Les quarts de finale se dérouleront les 16 et 17 décembre, et pourraient être l'occasion pour les Drakkars de se confronter au voisin rouennais, 2e de première division nationale, dans un derby normand qui tiendrait toutes ses promesses. La date du tirage au sort n'est pas encore connue, mais devrait intervenir très prochainement.

Pour l'heure, il faut déjà se préparer à rechausser les patins. Caen reçoit Villard-de-Lans samedi 29 novembre à la patinoire de Caen la Mer, dans le cadre de la 12e journée de Division 1. L'objectif reste de recoller le plus vite possible au top 5, et de participer aux play-offs, en fin de saison. Coup d'envoi à 20h30.

