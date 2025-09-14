Météo. Des rafales jusqu'à 100km/h et des vagues de plus de 2 mètres attendues dimanche en Normandie

Une perturbation très active va balayer la région normande dimanche 14 septembre. Le vent va nettement se renforcer au passage du front de mer, avec des rafales maximales pouvant atteindre jusqu'à 100km/h sur le littoral normand et autour de 70km/h dans l'intérieur des terres.

A Siouville (Manche), le vent débutera déjà à 35km/h dès 13h, avant de grimper jusqu'à 42km/h en soirée. Les rafales les plus violentes pourraient localement dépasser les 70km/h.

Côté Seine-Maritime, à Etretat comme à Fécamp, on attend des pointes comprises entre 35 et 63km/h, de quoi rendre la mer particulièrement dangereuse.

Vagues impressionnantes sur le littoral normand

La houle sera également au rendez-vous.

A Siouville, les vagues atteindront 2 mètres dès la matinée, puis grimperont jusqu'à 2,4 mètres en fin de journée.

A Etretat et Fécamp, la mer restera agitée avec des vagues proches de 1,8 mètre.

De telles hauteurs de vagues combinées à un vent soutenu compliqueront les activités nautiques et la navigation de plaisance. La prudence est donc de mise sur toute la façade maritime.

Pluies abondantes et risque d'inondations locales

En parallèle, l'épisode s'annonce très pluvieux. Le littoral de Seine-Maritime ainsi que le Pays de Caux pourraient recevoir des cumuls de pluie importants, jusqu'à 100mm localement selon certains modèles météo.

Ces fortes précipitations, associées à un flux d'ouest dynamique et à une mer encore douce (19°C), augmenteront le risque de ruissellement urbain et d'inondations dans les zones les plus vulnérables.

Une vigilance particulière pour ce dimanche 14 septembre

Entre le vent fort, la mer agitée et les pluies abondantes, la Normandie va vivre une journée sous tension météorologique. Les habitants sont invités à suivre attentivement les bulletins météo et à éviter toute prise de risque en bord de mer.