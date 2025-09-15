Le Havre. Des cabanes de plage endommagées par les rafales de vent

Quelques débris étaient encore visibles en début d'après-midi, sur la plage du Havre. Les services de la ville sont intervenus pour dégager ces restes de cabanes de plage qui ont été littéralement soufflées par le vent, dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 septembre.

Les cabanes de location n'ont pas résisté au vent. - Célia Caradec

Six cabanes dédiées à la location ponctuelle ont été fortement endommagées, ainsi qu'une cabane appartenant à un particulier, selon les Bains Maritimes. Ces cabanes de location, situées près du terrain de beach-volley, ne contiennent aucun matériel, ce qui peut peut-être expliquer leur vulnérabilité face aux fortes rafales qui secouent la cité océane depuis quelques heures.

Les agents de la ville se sont chargés de dégager les débris. - Célia Caradec

Le démontage des cabanes débute

Un trampoline s'était par ailleurs envolé également, avant d'être démonté par les forains dans la matinée. Pour les plus de 800 cabanistes, ces premiers forts coups de vent de l'automne annoncent la fin de la saison. Le démontage est autorisé à partir de ce lundi et jusqu'au samedi 11 octobre.

Les restaurants de plage, eux, restent ouverts jusqu'au dimanche 28 septembre.