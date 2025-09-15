En ce moment Ordinary Alex WARREN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Des cabanes de plage endommagées par les rafales de vent

Environnement. Les fortes rafales de vent de la nuit du dimanche 14 au lundi 15 septembre ont laissé des traces sur la plage du Havre, où les cabanes dédiées à la location n'ont pas résisté.

Publié le 15/09/2025 à 16h09 - Par Célia Caradec
Le Havre. Des cabanes de plage endommagées par les rafales de vent
Non loin de la sculpture UP#3, quelques cabanes ont été soufflées. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Quelques débris étaient encore visibles en début d'après-midi, sur la plage du Havre. Les services de la ville sont intervenus pour dégager ces restes de cabanes de plage qui ont été littéralement soufflées par le vent, dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 septembre.

Les cabanes de location n'ont pas résisté au vent.Les cabanes de location n'ont pas résisté au vent. - Célia Caradec

Six cabanes dédiées à la location ponctuelle ont été fortement endommagées, ainsi qu'une cabane appartenant à un particulier, selon les Bains Maritimes. Ces cabanes de location, situées près du terrain de beach-volley, ne contiennent aucun matériel, ce qui peut peut-être expliquer leur vulnérabilité face aux fortes rafales qui secouent la cité océane depuis quelques heures.

Les agents de la ville se sont chargés de dégager les débris.Les agents de la ville se sont chargés de dégager les débris. - Célia Caradec

Le démontage des cabanes débute

Un trampoline s'était par ailleurs envolé également, avant d'être démonté par les forains dans la matinée. Pour les plus de 800 cabanistes, ces premiers forts coups de vent de l'automne annoncent la fin de la saison. Le démontage est autorisé à partir de ce lundi et jusqu'au samedi 11 octobre.

Les restaurants de plage, eux, restent ouverts jusqu'au dimanche 28 septembre.

Galerie photos
Les cabanes de location n'ont pas résisté au vent. - Célia Caradec Les agents de la ville se sont chargés de dégager les débris. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
24 couvert en argent massif signée Hénin & Cie
24 couvert en argent massif signée Hénin & Cie Sarcelles (95200) 800€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Le Havre. Des cabanes de plage endommagées par les rafales de vent
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple