[Dossier] Le Havre. Dans les coulisses des cabanes de plage mythiques

Cabanistes parfois de père en fils, ils racontent leur vie au bord de l'eau, sur la grande plage du Havre.

Sylvain Dupuis, docker à la retraite,

cabane 18-1

"La cabane, cela me rappelle mes 20 ans. On se retrouvait en bandes de jeunes. À cette époque, Christophe chantait Aline à la radio. Je m'en souviens, car j'avais une copine qui s'appelait comme ça ! J'ai repris une cabane il y a quelques années. Celle-ci me plaît car on voit la mer, les bateaux qui passent. C'est toute ma vie. Je regarde si les copains dockers ont bien travaillé, si les conteneurs sont bien attachés ! Le mercredi, c'est le jour des enfants, avec lecture et jeux au programme. J'habite à Sanvic. C'est autre chose qu'un jardin. Un dépaysement, une culture qu'il faut absolument garder."

Francis et Mauricette Fouque, menuisier et commerçante retraités, cabane 15-8

"Nous habitons la ville haute, à Caucriauville, en appartement. Nous sommes cabanistes depuis les années soixante-dix, d'abord locataires puis propriétaires. On se change, on va se baigner - même quand la mer est froide ! - on y mange… C'est très pratique. À l'intérieur, on a installé une table, de quoi cuisiner, un peu de vaisselle et une trappe, pour mettre les bières au frais ! Francis était menuisier dans le transport fluvial. Il a refait la cabane à neuf lui-même, il y a quatre ans. C'est aussi lui qui a taillé le petit baigneur en bois apposé près de notre numéro."

Gilles Guyomard, retraité de Chevron,

cabane 18-3

"Je suis cabaniste depuis que je suis né. Mes parents avaient une cabane. Dans les années soixante, il y en avait 2 000 sur toute la plage. C'était très populaire, ce n'était pas aussi prisé qu'aujourd'hui. Les gens préféraient plutôt partir au soleil pendant un mois. C'est revenu à la mode il y a une dizaine d'années. Ma cabane, je la fais monter et démonter, je ne touche à rien… Je peins seulement l'intérieur. Les portes en bleu ciel et le fond en foncé, car j'ai lu que cela agrandissait le volume…"

Florence Peltier, sculptrice,

cabaniste face à la mer

"J'ai un emplacement face à la mer et j'y suis très, très, très bien. Le seul inconvénient, c'est que quand il y a du vent, il arrive en plein sur la cabane. Elle a déjà volé deux fois, notamment le 25 septembre 2020. Elle était en miettes, plus rien. Une vision d'apocalypse. Mais il y a tellement d'avantages ! J'aime me baigner, lire, rencontrer des copines (que je ne vois que l'été !)… C'est une vie parallèle. J'ai besoin de la mer. Comme je suis sculptrice, j'en profite pour ramasser toutes les saloperies de la plage pour en faire des œuvres. Mon dernier souvenir marquant ? Le départ des fondations d'éoliennes, l'été dernier. C'était émouvant."