Le Havre. Location de cabanes de plage : c'est parti !

"Une vue mer, s'il vous plaît !" Ils étaient nombreux, mardi 16 mai, à venir choisir leur cabane de plage pour le temps d'un week-end ou de quelques jours. Pour la première fois, douze cabanes, situées à deux pas du terrain de beach-volley, sont disponibles à la location.

Après le vote des tarifs au conseil municipal lundi, les réservations sont officiellement lancées. "Il y a une importante demande, au moins soixante à soixante-dix appels la semaine dernière", note Didier Regnault, responsable des Bains Maritimes. Une pièce d'identité suffit pour venir réserver une cabane et signer un contrat de location. Il est possible de réserver pour deux jours en semaine, cinq jours en semaine (du lundi au vendredi) ou pour un week-end, à partir du vendredi soir. On peut réserver plusieurs périodes, mais pas d'affilée.

De 20 à 100 €

"Je suis missionnée par des amis parisiens qui viennent au Havre pendant une semaine au mois d'août. La proximité avec la mer les attire et ils apprécient beaucoup la ville", indique une Havraise, dans la courte file qui s'est formée dès l'ouverture des Bains Maritimes. Un peu plus loin, une habitante de Montivilliers, qui doit recevoir ses petits-enfants pendant l'été : "Cela me rappelle des souvenirs car mes parents étaient cabanistes. Mais il faut monter, démonter, stocker… Je trouve que c'est plus pratique de pouvoir louer ponctuellement plutôt que d'avoir un emplacement pour toute la saison, d'autant que l'on part en vacances pendant l'été."

Cette future locataire dit aussi s'y retrouver côté budget. Selon la période choisie (les mois de juillet et août étant plus chers), il faut compter de 20 à 30 € pour deux jours en semaine, de 40 à 50 € pour un week-end et de 80 à 100 € pour une semaine, du lundi au vendredi.

Pratique. Plus d'infos auprès des Bains Maritimes. Tél. 02 35 43 18 59.