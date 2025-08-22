En ce moment Pink Pony Club CHAPPELL ROAN
Carolles. 11 personnes et trois voitures impliquées dans un accident

Sécurité. Onze personnes et trois voitures ont été impliquées dans un accident de la rue à Carolles, jeudi 21 août dans la nuit. Trois victimes sont légèrement blessées.

Publié le 22/08/2025 à 11h02 - Par Thibault Lecoq
Un accident de la route s'est produit jeudi 21 août vers 22h30 à Carolles, sur la route de la plage. Trois voitures et onze personnes ont été impliquées.

Trois blessés légers

Huit sont sorties indemnes et trois ont été légèrement blessées. Une femme de 84 ans et un adolescent de 15 ans ont été transportés à l'hôpital de Granville, tandis qu'une femme de 32 ans a été conduite médicalisée vers l'hôpital d'Avranches. Dix-huit pompiers ont été mobilisés sur l'intervention.

