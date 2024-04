Carolles. Il chute de vélo, un homme de 74 ans grièvement blessé

A Carolles, dimanche 31 mars, un homme de 74 ans circulait à vélo sur la route de la plage quand il a fait une chute et s'est grièvement blessé. L'accident s'est produit en fin de journée, vers 19 h 45. Sur place, les huit sapeurs-pompiers et le médecin du Smur (la structure mobile d'urgence et de réanimation) l'ont pris en charge et ont effectué son bilan. Ils ont décidé de l'envoyer en urgence vers l'hôpital de secteur, en l'état, celui de Granville.

Un homme de 45 ans avait déjà été grièvement blessé en chutant de vélo, la veille, samedi 30 mars à Saint-Pair-sur-Mer.

