Manche. Les clubs de football rendent hommage à Morgan Mauger, décédé dans un accident de voiture

Sécurité. Un terrible accident de la route a eu lieu lundi 18 août en Vendée. Trois victimes sont décédées, originaires de la Manche, dont Morgan Mauger bien connu dans le monde du football départemental.

Publié le 22/08/2025 à 10h32 - Par Thibault Lecoq
Manche. Les clubs de football rendent hommage à Morgan Mauger, décédé dans un accident de voiture
De nombreux clubs de football de la Manche rendent hommage à Morgan Mauger, ancien joueur et éducateur, décédé avec sa famille dans un accident de la route en Vendée, lundi 18 août. - FC Saint-Lô Manche

Lundi 18 août, Morgan Mauger, sa femme Yaël Rotrou et leur jeune garçon Söen sont décédés dans un accident de la route en Vendée, après une collision contre un tracteur. Ils étaient originaires de la Manche. Morgan Mauger était bien connu dans le monde du football manchois. Plusieurs clubs lui rendent hommage. Yaël Rotrou a dirigé le centre de loisirs de Bourgvallées. Le couple a aussi une petite fille, Zélie, qui n'était pas dans l'accident.

Un joueur et un éducateur

"Morgan avait notamment fait partie de l'épopée en Gambardella face au PSG", témoigne le FC Saint-Lô. "Les jeunes et parents de notre territoire ont partagé de merveilleux moments auprès de Yaël au centre de loisirs. Morgan a encadré également nos jeunes à l'occasion de sorties et au sein du club", se souvient le club du FC Trois Rivières à Canisy. "Morgan, Yaël, leurs deux enfants Zélie et Soën formaient une famille unie, passionnée et tellement attachante", assure le Tessy Moyon Sport, ou Morgan a été éducateur sportif. Un hommage a aussi été rendu par le Agneaux Football Club ou Morgan Mauger a été joueur et où ses parents sont bénévoles. Tous ces clubs observeront une minute de silence avant les prochains matchs.

