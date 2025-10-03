En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
Sud-Manche. Sortie de route : une ensileuse fait une chute de huit mètres

Sécurité. Un agriculteur au volant d'une ensileuse a été victime d'un accident à Milly, près de Saint-Hilaire-du-Harcouët, vendredi 3 octobre. Le conducteur est légèrement blessé.

Publié le 03/10/2025 à 17h57, mis à jour le 03/10/2025 à 17h58 - Par Thibault Lecoq
Une machine agricole a fait une chute après une sortie de route dans le sud Manche, vendredi 3 octobre. - Richard Zampa - La Manche Libre

L'accident aurait pu être dramatique, vendredi 3 octobre en début d'après-midi, à Milly, près de Saint-Hilaire-du-Harcouët. La Manche Libre rapporte qu'un agriculteur au volant d'une ensileuse a eu un accident. Après une sortie de route juste avant un pont, l'engin entre 10 et 15 tonnes a fait une chute de huit mètres. Le conducteur, un homme d'une trentaine d'années a été légèrement blessé. La route est coupée avec des déviations en place pour une durée inconnue.

