Sortie. Artisans, animations et surprises : la première foire d'automne de Villers-Bocage est là !

Pour la première fois, la foire d'automne s'installe au cœur du Pré-Bocage, portée par l'Union des commerçants, industriels et artisans locale (UCIA). L'objectif ? Créer un moment fort pour rassembler habitants et visiteurs autour d'un salon qui va réunir un grand nombre de secteurs : mode, beauté, habitat, gastronomie, services, tourisme… Pas moins de 60 exposants seront présents sur place pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs produits.

Des animations pour tous les âges

Les 18 et 19 octobre, la foire d'automne de Villers-Bocage, c'est bien plus que des stands ! Pendant deux jours, des animations viendront rythmer les allées : balades à poney, karaoké géant, jeux en bois, et d'autres surprises seront à découvrir sur place. De quoi ravir les petits et les grands et passer un moment convivial en famille ou entre amis.

Anne-Lise Rougereau, présidente de l'UCIA du Pré-Bocage, nous détaille l'événement :

Foire de Villers-Bocage Impossible de lire le son.

Pratique. Samedi 18 octobre de 10h à 20h - Dimanche 19 octobre de 10h à 17h. Centre Richard-Lenoir. Entrée gratuite.