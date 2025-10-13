En ce moment Je t'aime LINH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Sortie. Artisans, animations et surprises : la première foire d'automne de Villers-Bocage est là !

Loisir. L'UCIA du Pré-Bocage lance un tout nouvel événement grand public : la foire d'automne. Un week-end festif mêlant découvertes, shopping, animations et convivialité.

Publié le 13/10/2025 à 13h00 - Par Aline
Sortie. Artisans, animations et surprises : la première foire d'automne de Villers-Bocage est là !
Les 18 et 19 octobre 2025, Villers-Bocage accueille sa première foire d'automne. Une soixantaine d'exposants et de nombreuses animations seront à découvrir sur place. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Pour la première fois, la foire d'automne s'installe au cœur du Pré-Bocage, portée par l'Union des commerçants, industriels et artisans locale (UCIA). L'objectif ? Créer un moment fort pour rassembler habitants et visiteurs autour d'un salon qui va réunir un grand nombre de secteurs : mode, beauté, habitat, gastronomie, services, tourisme… Pas moins de 60 exposants seront présents sur place pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs produits.

Des animations pour tous les âges

Les 18 et 19 octobre, la foire d'automne de Villers-Bocage, c'est bien plus que des stands ! Pendant deux jours, des animations viendront rythmer les allées : balades à poney, karaoké géant, jeux en bois, et d'autres surprises seront à découvrir sur place. De quoi ravir les petits et les grands et passer un moment convivial en famille ou entre amis.

Anne-Lise Rougereau, présidente de l'UCIA du Pré-Bocage, nous détaille l'événement :

Foire de Villers-Bocage

Pratique. Samedi 18 octobre de 10h à 20h - Dimanche 19 octobre de 10h à 17h. Centre Richard-Lenoir. Entrée gratuite.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Sortie. Artisans, animations et surprises : la première foire d'automne de Villers-Bocage est là !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple