Bon plan mode en Normandie. Dernières collections Jennyfer : découvrez la date de leur arrivée à -75% dans les magasins NOZ

L'enseigne de déstockage NOZ vient de frapper un grand coup : elle a racheté 1,9 million de pièces de la marque Jennyfer, après une vente aux enchères des anciens stocks. Cette opération concerne des vêtements, chaussures et accessoires des collections 2024/2025. Résultat : un énorme arrivage prévu dans tous les magasins, y compris en Normandie, dès la fin septembre.

Jusqu'à -75% sur les vêtements Jennyfer

A partir du 29 septembre, les clientes normandes pourront dénicher des jeans Jennyfer à 6,50€ au lieu de 25,99€, ou encore des vestes tendance à 7,50€ au lieu de 29,99€. Une réduction de 75% qui permet de s'offrir des pièces neuves et stylées à petit prix, pile à temps pour l'automne.

Une mise en rayon progressive fin septembre

Les livraisons dans les magasins NOZ sont programmées entre lundi 29 septembre et vendredi 3 octobre 2025. Chaque magasin recevra son lot d'articles Jennyfer progressivement, ce qui promet des arrivages successifs et donc plusieurs chances de trouver la bonne affaire.

Une démarche éco-responsable et tendance

Au-delà du bon plan mode, ces ventes s'inscrivent dans une logique d'économie circulaire : donner une seconde vie à des stocks neufs, tout en évitant le gaspillage. Pour les fans de mode en Normandie, c'est le combo gagnant : des vêtements Jennyfer tendance, moins chers et plus responsables.