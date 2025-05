Consommation. Cette enseigne culte de prêt-à-porter va-t-elle disparaître des zones commerciales normandes ?

A Caen, Rouen, Le Havre, Cherbourg, Vire, Agneaux ou encore Guichainville, difficile de ne pas croiser une boutique Jennyfer en se baladant dans un centre commercial. Avec ses vêtements à petits prix, ses collections jeunes et ses promotions constantes, la marque a longtemps été une référence pour les ados et jeunes femmes.

Jennyfer : clap de fin pour une marque mythique du prêt-à-porter ?

Mais le couperet est tombé : le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de l'enseigne le 30 avril 2025. Les boutiques resteront ouvertes jusqu'au 28 mai, mais faute de repreneur avant le 13 mai, la fermeture totale est envisagée.

"Jennyfer, c'était comme une famille" : l'émotion chez les salariés

Dans les coulisses, l'annonce a été un choc. "Les salariés sont très peinés, très affectés", confie Sabrina Tison, déléguée syndicale FO, dans Le Parisien. Certains travaillaient dans l'entreprise depuis plus de 20 ans, et sont soudainement confrontés à l'incertitude.

La procédure aurait été tenue secrète jusqu'à la dernière minute. Selon Elodie Ferrier, de la CGT Commerce, "les représentants du personnel n'avaient pas été informés du fait que l'enseigne était en cessation de paiements".

A Caen, une clientèle fidèle, intergénérationnelle

La boutique Jennyfer des Rives de l'Orne à Caen a toujours attiré les jeunes (et les moins jeunes). Julie décrit son rapport à l'enseigne dans un avis laissé sur les moteurs de recherche : "Je venais quand j'étais adolescente et maintenant j'y emmène ma fille, qui adore ce magasin où elle trouve toujours son bonheur avec des prix adorables. C'est très à la mode."

Même enthousiasme pour Justine : "C'est mon magasin préféré. Lorsque je vais en ville avec mes amies, j'y vais souvent."

La Normandie particulièrement touchée

En Normandie, Jennyfer est omniprésente. Du centre-ville de Rouen à la galerie commerciale de Montivilliers, en passant par Tourville-la-Rivière ou encore Agneaux près de Saint-Lô, les enseignes parsèment le territoire. Leur possible disparition laisserait un vide dans ces zones commerciales déjà bousculées par la crise du textile.

Contactée, le magasin de Cherbourg n'a pas pu nous répondre.

Une marque victime de l'ultra fast-fashion

Jennyfer est loin d'être la seule marque à plier face à la montée en puissance de la fast fashion venue d'Internet à des prix défiant toute concurrence via Shein et Temu, notamment. Comme Camaïeu, Kookaï ou Kaporal avant elle, la marque n'a pas résisté à l'explosion des coûts, à la baisse du pouvoir d'achat et à une concurrence féroce.

Malgré une sortie du redressement judiciaire en 2024 et l'arrivée d'un actionnaire franco-chinois, le groupe Sinoproud, le plan de relance n'a pas suffi. Un précédent plan social avait déjà conduit à la suppression de 75 emplois.

Une page qui se tourne dans les galeries normandes

Si aucun miracle ne se produit d'ici mi-mai, Jennyfer rejoindra la longue liste des enseignes de mode disparues en France. Pour beaucoup, c'est plus qu'un magasin : c'est un symbole d'une époque.

Alors que les soldes battent leur plein et que les portants affichent des "-50 %" rouge criard, c'est peut-être le dernier tour de piste pour une marque culte… et un pan entier de la jeunesse normande.

