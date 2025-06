Consommation. Une enseigne d'ameublement va fermer ses trois magasins normands, ses produits déjà chez les destockeurs

C'est une page qui se tourne pour les amateurs de décoration et de mobilier à petits prix. L'enseigne Casa France a été placée en liquidation judiciaire. La décision, rendue par le tribunal de commerce de Bobigny, entraîne la fermeture immédiate de l'ensemble des 143 magasins du territoire, dont trois en Normandie : au Havre, à Rouen et à Dieppe.

Liquidation judiciaire après une faillite en Belgique

L'annonce officielle est tombée ce mercredi 11 juin : en l'absence d'une offre de reprise jugée valable, la justice a acté la fin de l'activité. La chute de la branche belge du groupe, qui gérait la logistique, a précipité la faillite de la filiale française. Résultat : près de 700 salariés sont directement impactés par cette liquidation.

Déjà du mobilier Casa à prix cassé chez les destockeurs

Pas de grand communiqué pour les clients, mais une conséquence visible dans les rayons de certains magasins de déstockage. Chez NOZ, par exemple, des meubles Casa sont déjà proposés à prix bradés, avec des remises allant jusqu'à -60%.

Casa, une enseigne déco bien connue qui disparaît du paysage

Présente depuis des années dans les zones commerciales françaises, Casa avait su séduire avec son offre déco accessible et ses meubles au style épuré. En Normandie, les points de vente avaient trouvé leur public dans des villes comme Le Havre, Rouen ou Dieppe. Cette fermeture et ces déboires judiciaires s'ajoutent à celles de Jennyfer, Camaïeu, Micromania et d'autres enseignes au profit du commerce sur Internet.