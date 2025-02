Consommation. Un magasin culte de votre enfance en Normandie pourrait bien disparaître

L'enseigne Micromania, qui a bercé l'enfance et l'adolescence de milliers de joueurs, est en vente. GameStop, sa maison-mère, a décidé de se débarrasser de ses activités en France et au Canada. Est-ce que cela signifie que tous les magasins Micromania vont fermer ? Pas forcément (mais c'est probable). Mais on n'est pas non plus sur une fin alternative bien heureuse.

Une enseigne bien implantée en Normandie

Parmi elles, les Micromania de Caen (Mondeville 2 et Rives de l'Orne), Rouen (Saint-Sever et Docks 76), Le Havre (Centre Coty) ou encore Cherbourg sont dans l'incertitude. Avec la montée en puissance du dématérialisé et la concurrence des grandes enseignes, la marque peine à survivre.

Que deviendront ces magasins ? Faut-il s'inquiéter pour les employés et les joueurs fidèles à l'enseigne ? Une chose est sûre, si Micromania disparaît, c'est tout un pan de la culture gaming physique qui s'efface.

Pourquoi Micromania pourrait disparaître ?

Les prix qui piquent : Honnêtement, qui achète encore ses jeux au prix plein en magasin quand les supermarchés (et Internet) font des offres de lancement imbattables ?

: Honnêtement, qui achète encore ses jeux au prix plein en magasin quand les supermarchés (et Internet) font des offres de lancement imbattables ? La dématérialisation : Entre le Game Pass, le PlayStation Store et Steam, qui a encore besoin d'une boîte en plastique sur son étagère ?

: Entre le Game Pass, le PlayStation Store et Steam, qui a encore besoin d'une boîte en plastique sur son étagère ? Les concurrents plus costauds : Fnac, Amazon, Boulanger… Micromania, c'est un peu le village gaulois qui se fait raser par des offres promo ultra-agressives.

Une résurrection possible ?

Rien n'est encore acté, et plusieurs scénarios sont sur la table. Micromania pourrait être racheté par un investisseur qui tenterait de le faire revivre, un peu comme Quick (RIP, puis comeback inespéré). Ou bien l'enseigne pourrait prendre un virage 100% numérique avec une boutique en ligne.

Mais soyons honnêtes, si vous voulez faire un dernier tour dans votre Micromania du coin, c'est peut-être le moment. Vous ne voudriez pas regretter de ne pas avoir racheté cette figurine trop chère qui vous faisait de l'œil depuis six mois, hein ?