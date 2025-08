Loisir. L'histoire de Caen retracée dans un spectacle immersif

Dans la salle de l'échiquier au Musée de Normandie, lieu de haute mémoire de l'épopée des ducs de Normandie et rois d'Angleterre, plongez pendant une quinzaine de minutes dans la riche histoire de la ville de Caen. Tous les murs autour de vous seront illuminés, vous offrant un spectacle son et lumière. Chaque période de l'histoire sera vue sous le prisme de Caen, et ce sur mille ans, de 1025 à 2025, dans le cadre du Millénaire de Caen.

Guillaume le Conquérant, les rois de France, la Seconde Guerre mondiale, en passant par la Reconstruction puis enfin le XXIe siècle : vous saurez tout sur la ville de Caen ! L'espace est laissé libre, il est donc possible soit de s'asseoir par terre et voir le spectacle à 360 degrés, ou alors de déambuler dans la salle de l'échiquier, vous offrant une vision différente du spectacle selon là où vous irez.

Pratique. Gratuit. Séance toutes les heures de 11h à 17h tous les jours de la semaine. Billetterie au pavillon d'accueil ou sur musee-de-normandie.caen.fr.