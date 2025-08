Isigny-sur-Mer. Découvrez les secrets de fabrication des Caramels d'Isigny

Les glaces à la crème d'Isigny sont renommées justement pour ce bon goût de crème.

Le bon goût de crème

Si le secret de sa composition est bien gardé depuis des années, on sent tout de même le goût de cette crème d'Isigny, qui fait la renommée des glaces vendues aux Halles d'Isigny, juste à côté du musée et de l'usine. "Nous ne sommes pas au bord de mer, mais pourtant les gens viennent jusqu'ici pour seulement déguster les glaces", explique Claire Gaullier, responsable de la communication. Quatre saveurs sont disponibles : caramel, vanille, chocolat et fraise. En pot ou en cornet, le petit format coûtant 2,50€, le grand format 3,50€.

Un plus grand glacier en prévision

Pour répondre à la forte demande, les Halles d'Isigny s'agrandissent. Au centre de son extension : un espace glacier couvert, qui pourra accueillir 65 places. Aujourd'hui, l'espace glacier ne possède qu'un petit stand, non prévu pour accueillir autant de clients. En effet, chaque année, environ 300 000 visiteurs consomment quelque 80 000 glaces à Isigny. La nouvelle halle devrait voir le jour d'ici avril 2026.