Météo. C'est quoi cette petite "tornade", assez rare, aperçue dans le Calvados ?

Mecredi 6 août 2025, les habitants de Villons-les-Buissons, près de Caen, ont pu assister à une scène insolite : un petit tourbillon de foin s'est formé au milieu d'un champ. Baptisé “Hay Devil” par les anglophones, ce phénomène météorologique peu courant a été filmé par Vincent Le Jemble et relayé par Météo Basse-Normandie.

Qu'est-ce qu'un “Hay Devil” ?

Le “Hay Devil”, ou tourbillon des foins, appartient à la famille des dust devils (“diables de poussière”). Il se forme par beau temps, lorsque de l'air chaud et sec, présent au sol, s'élève rapidement en créant une petite colonne d'air en rotation. Cette ascendance aspire alors de la poussière, des feuilles, de la paille ou du foin, formant un cône visible qui peut s'élever sur plusieurs mètres de hauteur.

Un spectacle impressionnant mais sans danger

Contrairement aux tornades destructrices, les “Hay Devils” sont inoffensifs. Leur diamètre varie de quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres, et ils ne soulèvent que des débris légers. Ce phénomène, plus fréquent dans les zones arides, peut néanmoins apparaître en Normandie lors de journées particulièrement chaudes et sèches.

Un précédent récent en Bretagne

En juillet 2025, un autre “Hay Devil” avait déjà été observé à Pont-Aven, dans le Finistère, offrant un ballet aérien de foin et de poussière en pleine campagne. Ces apparitions, bien que rares, suscitent toujours la curiosité des témoins.