[Photos] Clères. "Il y a eu une sorte de petite tornade qui a dévasté le parc"

Le parc de Clères, situé à quelques kilomètres de Rouen, a dû fermer ses portes dimanche 17 septembre. Ce jour-là, "lors des Journées du patrimoine, on avait beaucoup de visiteurs, raconte Julie Levrier, directrice par intérim du parc de Clères. Ce même jour, on a reçu une alerte météo orage violent, donc le Département de Seine-Maritime, qui est le propriétaire du parc, nous a demandé d'évacuer le public, ce qu'on a fait". Et en effet, "environ 30 minutes plus tard, vers 17 heures, il y a eu une sorte de petite tornade qui a dévasté le parc", poursuit-elle. Depuis, toutes les équipes ont été mobilisées pour élaguer, déblayer et couper les arbres susceptibles de tomber.

Plusieurs zones concernées

À la suite de l'orage qui a touché le parc de Clères dimanche 17 septembre, certaines zones ne sont plus accessibles dans le parc.

Lors des orages du dimanche 17 septembre, le parc de Clères près de Rouen a été touché. De nombreux arbres sont tombés, dont celui-ci, situé près de l'étang.

"C'est principalement tout ce qui est arboré, donc une grosse partie du bois au-dessus du parc, qui a été touché, tout comme de grands arbres remarquables", indique la responsable. Il y a eu "énormément de dégâts sur les arbres, les chemins et les clôtures mais tout a été maîtrisé pour éviter les évasions d'animaux", le parc de Clères accueillant en effet de nombreuses espèces, comme des flamants roses, des oiseaux et des pandas roux. Pour l'instant, le nombre d'arbres touchés n'a pas été déterminé. "C'est très difficile de le dire, un inventaire a été fait par un responsable de la sécurité des arbres, 70 à 80 arbres sont à traiter, à mettre en sécurité", assure Julie Levrier. Par ailleurs, certaines installations animalières ont aussi été touchées, mais sans causer de dégâts sur les animaux.

Et pour la suite ?

Lors de l'orage qui a touché le parc de Clères dimanche 17 septembre, plusieurs arbres et branches sont tombés. Les équipes se sont mobilisées.

Un marronnier est tombé lors de l'orage dimanche 17 septembre au parc de Clères près de Rouen.

Le chef jardinier Sébastien Beaupère tronçonne les arbres après qu'ils sont tombés lors de l'orage.

"En 33 ans de parc, je n'ai jamais vu ça. Il a fallu faire venir des élagueurs pour sécuriser tout le domaine parce que certaines branches étaient restées encrouées en hauteur. Après ça, nous au sol, on tronçonne, on nettoie les branches, assure Sébastien Beaupère, chef jardinier au parc de Clères. Là, c'est le nettoyage, le broyage de branches et le tronçonnage. La dernière étape, ce sera de remettre en état les chemins car des tonnes et des tonnes de graviers sont arrivées sur les pelouses et les chemins." Une bonne dizaine d'arbres seraient tombés lors de l'orage. "On a un bon mois de nettoyage, de tronçonnage encore, on ne pourra pas tout faire dans la prochaine semaine. En un mois, on pourrait tout déblayer. Il va falloir chambouler le planning." Pour l'heure, aucune date d'ouverture n'a été communiquée.

Mardi 19 septembre, les équipes du parc de Clères ont poursuivi leur travail pour élaguer et déblayer à cause de l'orage.