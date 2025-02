Consommation. Une boutique de produits Shein à Rouen : 26 000 articles à -50%… Mais qu'est-ce que ça cache ?

Rouen s'apprête à vivre une frénésie mode. Une boutique qui vend des produits Shein investit le 42 rue de la République avec un pop-up store où 26 000 articles seront proposés à prix réduits. Robes, jeans, chaussures, accessoires… Les rayons seront réapprovisionnés en continu, promettant une expérience shopping XXL. Une aubaine pour celles et ceux qui remplissent leurs paniers en ligne sans jamais valider leur commande : cette fois, il sera possible d'essayer avant d'acheter.

Des prix imbattables, un stock illimité

Dans cette boutique éphémère, les réductions vont pleuvoir : autour de -50%. De quoi refaire sa garde-robe sans exploser son budget. Ajoutez à cela une communication millimétrée et une promesse de nouveautés constantes…

Une mode accessible… Mais à quel prix ?

Derrière ces offres alléchantes, la marque Shein traîne une réputation bien moins glamour. Accusée d'exploiter ses ouvriers avec des cadences infernales, de produire des vêtements de qualité discutable et de contribuer massivement à la pollution textile, la marque cristallise les critiques. Des enquêtes ont révélé les salaires misérables et les conditions de travail alarmantes des employés et une empreinte écologique désastreuse. Chaque année, Shein met sur le marché des millions de nouvelles références, incarnant à l'extrême le modèle de la fast fashion.

Shein addict ou shopping responsable ?

L'ouverture de cette boutique promet un succès immédiat. Mais faut-il céder à la tentation des petits prix ou s'interroger sur les dérives de la surconsommation ? A chacun de trancher.

Infos pratiques