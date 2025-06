Mode. "Ici on a la chance d'avoir un commerce indépendant important" : le prêt-à-porter rouennais défile au club Le So

C'est une tradition désormais à Rouen. Le défilé des commerçants revient, samedi 14 juin, au SO sur les quais rive droite. Pour cette 7e édition portée par l'association Au fil des collections, 13 boutiques vont présenter chacune 3 pièces de textile avec l'objectif de promouvoir le commerce local. Presque toutes les enseignes sont indépendantes et issues du bassin rouennais. Parmi les boutiques présentes figurent : Jeanne a Dit, Une autre image, Menthe à l'Ô, Bud, Romy la suite, Belzia, Barberousse, Maison Monroe, Erika, La Garde Robe, La boutique de Lya, La Manufacture et le Showroom du mariage. Comme pour chaque édition, environ la moitié des boutiques ont déjà participé à l'événement, les autres défilent pour la première fois. C'est le cas de l'enseigne Barberousse située rue aux Juifs à Rouen. "Quelle que soit la période de l'année, mettre un coup de boost comme ça sur nos collections c'est toujours intéressant, le textile c'est une activité qui est très saisonnière, juin et juillet sont des mois importants", explique Olivier Seuwin, gérant de Barberousse qui a été contacté directement par l'association Au fil des collections.

Des mannequins bénévoles, miroir de "la vraie clientèle des commerçants"

"A Rouen nous avons la chance d'avoir un commerce indépendant important ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes, et nous tenons à le mettre en valeur", rebondit Marie-Hélène Roux la présidente de l'association.

Entre 200 et 250 personnes sont attendus pour ce défilé. Pas de quoi faire peur à Danièle Gadal, mannequin bénévole depuis 5 ans pour le défilé des commerçants. "J'adore la mode, j'ai aussi travaillé dans le luxe donc pour moi défiler c'est quelque chose d'inné puis j'aime bien amuser la galerie et j'ai aussi mon fan-club, s'amuse la Rouennaise. Pour ma première en 2018 c'est vrai que j'ai eu un coup de pression, je suis senior et arriver sur le podium face à la foule et devant les projecteurs, ça m'a fait bizarre mais tout s'est bien passé et on recommence tous les ans depuis."

De l'organisation jusqu'aux mannequins, le bénévolat c'est la règle d'or chez Au fil des collections. Loin des défilés haute couture, l'objectif est surtout de créer une proximité avec les clients. "On choisit les mannequins sans aucun critère d'âge ni critère de morphologie pour qu'ils représentent finalement la vraie clientèle des commerçants", précise Marie-Hélène Roux qui donne rendez-vous aux Rouennais samedi 14 juin à 19h au club SO Rouen pour le début de l'événement. L'entrée est gratuite et la soirée ouverte à tous.