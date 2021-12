Tenues de soirée : Bond et Disney sont les stars du réveillon du 31

L’effervescence propre au soir de la Saint-Sylvestre s’appuie sur un dénominateur commun : l’envie de marquer le coup. Il y a ceux qui opteront pour une soirée déguisée et qui peuvent aller s’équiper chez Carnaval. Pour ces adeptes des soirées à thème, “la tendance est aux personnages de Walt Disney et à la mode disco des années 80”, si l’on en croît Fabienne Cavaro, gérante de cette boutique de location de vêtements située 19 rue du Bac, à Rouen.

Le classique à la mode

Tous les autres ou presque s’apprêteront pour être chics et pimpants. Les messieurs peuvent se rendre chez Father and Sons, spécialisé dans le prêt à porter pour homme où il est possible de se procurer des costumes de bonne qualité. Selon Nicolas Yvart, le directeur de cette boutique au 90 rue des Carmes, à Rouen, la dernière soirée de l’année sera marquée par le triomphe du classicisme. “La tendance est au costume de soirée cintré noir, chemise blanche, col cassé et nœud papillon. A la James Bond”, précise-t-il.

Quant aux femmes qui voudront faire tourner les têtes, elles trouveront peut-être leur bonheur chez Kookai, où Florie Martin, la responsable de la boutique de la rue des Carmes, se prépare à être dévalisée en robes noires à dentelle ou brocart.