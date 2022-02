J-1 : préparez la période des soldes !

Demain, mercredi 27 juin, ce sont... les Soldes! Vous imaginez déjà des crises d'hystérie, et toutes les bonnes affaires disparues en un rien de temps. Il existe quelques astuces pour bien préparer ses soldes et ne pas se laisser surprendre.

Demandez par exemple à faire mettre de côté certains produits avant l'ouverture, selon la boutique c'est possible. Et misez sur les couleurs de l'été : flashy et corail pour les femmes et rose et rouge pour les hommes.

Tendance, 1 Rue République 61700 Domfront‎ 02 33 38 64 33

Ecoutez Emilie Bonhollet nous conseiller pour ces soldes d'été: