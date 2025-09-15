Bon plan SNCF. Normandie – Paris : une astuce pour payer vos billets de train jusqu'à deux fois moins cher

Habituellement proposée à 49€ par an, la carte Tempo Paris est accessible pour une durée limitée à 5€ seulement. L'offre est valable du mardi 16 au lundi 22 septembre 2025, directement sur le site et dans les points de vente SNCF.
Des billets Normandie – Paris jusqu'à deux fois moins chers
Avec la carte, les voyageurs bénéficient de 25% de réduction en semaine et de 50% les week-ends et jours fériés. L'avantage : un prix maximum garanti toute l'année, peu importe la date d'achat du billet.
Un exemple concret : un Caen – Paris en 2de classe revient à 22,70€ le week-end avec la carte, contre 45,40€ sans réduction.
Un bon plan pour les habitués comme pour les voyageurs occasionnels
Que ce soit pour un trajet domicile-travail régulier ou une escapade à Paris, la carte Tempo Paris permet de voyager sans craindre les hausses de prix de dernière minute. L'investissement est vite rentabilisé, et encore plus avec la promotion de septembre.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.