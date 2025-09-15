En ce moment Hors du temps KYO
Bon plan SNCF. Normandie – Paris : une astuce pour payer vos billets de train jusqu'à deux fois moins cher

Economie. Du mardi 16 septembre 2025 au lundi 22 septembre 2025, la carte Tempo Paris passe exceptionnellement de 49€ à seulement 5€. Une offre limitée qui permet de voyager entre la Normandie et Paris à prix réduits, aussi bien en semaine que le week-end.

Publié le 15/09/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Habituellement proposée à 49€ par an, la carte Tempo Paris est accessible pour une durée limitée à 5€ seulement. L'offre est valable du mardi 16 au lundi 22 septembre 2025, directement sur le site et dans les points de vente SNCF.

Des billets Normandie – Paris jusqu'à deux fois moins chers

Avec la carte, les voyageurs bénéficient de 25% de réduction en semaine et de 50% les week-ends et jours fériés. L'avantage : un prix maximum garanti toute l'année, peu importe la date d'achat du billet.

Un exemple concret : un Caen – Paris en 2de classe revient à 22,70€ le week-end avec la carte, contre 45,40€ sans réduction.

Un bon plan pour les habitués comme pour les voyageurs occasionnels

Que ce soit pour un trajet domicile-travail régulier ou une escapade à Paris, la carte Tempo Paris permet de voyager sans craindre les hausses de prix de dernière minute. L'investissement est vite rentabilisé, et encore plus avec la promotion de septembre.

