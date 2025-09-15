Bon plan SNCF. Normandie – Paris : une astuce pour payer vos billets de train jusqu'à deux fois moins cher

Habituellement proposée à 49€ par an, la carte Tempo Paris est accessible pour une durée limitée à 5€ seulement. L'offre est valable du mardi 16 au lundi 22 septembre 2025, directement sur le site et dans les points de vente SNCF.

Des billets Normandie – Paris jusqu'à deux fois moins chers

Avec la carte, les voyageurs bénéficient de 25% de réduction en semaine et de 50% les week-ends et jours fériés. L'avantage : un prix maximum garanti toute l'année, peu importe la date d'achat du billet.

Un exemple concret : un Caen – Paris en 2de classe revient à 22,70€ le week-end avec la carte, contre 45,40€ sans réduction.

Un bon plan pour les habitués comme pour les voyageurs occasionnels

Que ce soit pour un trajet domicile-travail régulier ou une escapade à Paris, la carte Tempo Paris permet de voyager sans craindre les hausses de prix de dernière minute. L'investissement est vite rentabilisé, et encore plus avec la promotion de septembre.