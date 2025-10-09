Bon plan. Fiers d'être Caennais ? On a trouvé le cadeau parfait à offrir à Noël (et en ce moment il est à -30% !)

En ce moment Mauvais Garçon HELENA
Insolite. La Ville de Caen propose toute la gamme de produits officiels du Millénaire de Caen à -30%, directement à l'accueil de l'Abbaye-aux-Hommes. Des pin's, mugs, affiches, porte-clés ou encore sacs à l'effigie de la ville : l'occasion idéale d'acheter un souvenir local à petit prix… ou de dénicher le cadeau parfait pour Noël.

Publié le 09/10/2025 à 11h43 - Par Mathilde Rabaud
Des souvenirs du Millénaire de Caen à prix cassés. - Unsplash

Pour marquer les célébrations exceptionnelles du Millénaire de Caen, la Ville a imaginé toute une collection de souvenirs officiels. Aujourd'hui, ces produits dérivés sont proposés à -30% à l'accueil de l'Abbaye-aux-Hommes, un lieu emblématique en plein cœur de la cité de Guillaume le Conquérant.

Les habitants comme les visiteurs peuvent y retrouver un large choix d'articles : des pin's colorés, des mugs, des affiches collectors, des porte-clés ou encore des sacs en toile. Autant d'objets qui permettent de prolonger la magie du Millénaire et de faire rayonner la fierté normande jusque sous le sapin.

A lire aussi. Caen. Le Millénaire a du succès… ses produits dérivés aussi !

Une idée cadeau 100% locale pour Noël

Vous ne savez pas quoi offrir à un collègue pour un Secret Santa, à un parent attaché à sa ville ou à un ami fraîchement installé à Caen ? Ces produits du Millénaire font mouche à chaque fois. À la fois originaux et chargés de sens, ils constituent de petits cadeaux parfaits pour tous les budgets.

Une tasse "Millénaire de Caen" pour le café du matin, un pin's discret mais symbolique à accrocher à son manteau, ou une affiche design du château pour décorer son salon : il y en a pour tous les goûts. Et à -30%, c'est le bon moment pour faire plaisir sans se ruiner.

Où et comment en profiter ?

Tous ces articles sont disponibles à l'accueil de l'Abbaye-aux-Hommes, lieu incontournable de la ville. Il suffit de s'y rendre pendant les horaires d'ouverture habituels pour découvrir la collection complète.

Les produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles : les plus beaux objets risquent de partir vite.

Alors si vous voulez célébrer Caen autrement et offrir un cadeau empreint d'histoire et d'attachement local, c'est maintenant qu'il faut en profiter.

Bon plan. Fiers d'être Caennais ? On a trouvé le cadeau parfait à offrir à Noël (et en ce moment il est à -30% !)
