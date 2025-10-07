Bon plan. Normandie : des billets de train à 5€ pour les enfants, on vous explique comment en bénéficier

Les vacances de la Toussaint approchent, et pour encourager les déplacements en famille, la Région Normandie et Nomad Train lancent une promotion qui devrait séduire les parents : tous les billets enfants de 4 à 11 ans sont à 5€ seulement, quelle que soit la destination.

Que ce soit pour un week-end à Rouen, une virée à Caen, ou une escapade vers Paris, l'offre s'applique à l'ensemble du réseau normand.

Des voyages à petit prix entre le 17 octobre et le 2 novembre 2025

Cette offre exceptionnelle est valable pour des voyages effectués entre le vendredi 17 octobre et le dimanche 2 novembre 2025, période correspondant aux vacances scolaires de la Toussaint. Les réservations, elles, sont ouvertes du lundi 6 au dimanche 12 octobre 2025.

Autrement dit, une semaine pour profiter du bon plan et organiser un séjour automnal à moindre coût.

Redécouvrir la Normandie et Paris autrement

Avec cette offre, Nomad Train invite les voyageurs à redécouvrir les paysages normands (falaises d'Etretat, plages du Débarquement, villages pittoresques) ou à s'offrir une escapade parisienne sans stress ni embouteillages.

En plus du tarif attractif, c'est une manière de privilégier un mode de transport plus écologique, tout en soutenant la mobilité régionale.

Comment réserver son billet à 5€

Les billets à 5€ sont disponibles sur le site Nomad Train, via les bornes en gare, ou sur l'application SNCF Connect. Les quantités sont limitées, et l'offre s'adresse uniquement aux enfants de 4 à 11 ans accompagnés d'un adulte payant son billet au tarif habituel.

Un bon plan simple, rapide et surtout économique pour profiter pleinement des vacances.

