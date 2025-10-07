En ce moment MEN IN BLACK WILL SMITH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bon plan. Normandie : des billets de train à 5€ pour les enfants, on vous explique comment en bénéficier

Mobilité. Du 17 octobre au 2 novembre 2025, la Région Normandie et SNCF Voyageurs relancent une offre imbattable : les billets enfants à 5€ sur tout le réseau Nomad Train, y compris entre Paris et la Normandie. Un bon plan idéal pour voyager en famille pendant les vacances de la Toussaint sans se ruiner.

Publié le 07/10/2025 à 17h20 - Par Mathilde Rabaud
Bon plan. Normandie : des billets de train à 5€ pour les enfants, on vous explique comment en bénéficier
Vacances de la Toussaint : comment obtenir des billets Nomad Train à 5€ pour les enfants ? - Julie Hervieux

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les vacances de la Toussaint approchent, et pour encourager les déplacements en famille, la Région Normandie et Nomad Train lancent une promotion qui devrait séduire les parents : tous les billets enfants de 4 à 11 ans sont à 5€ seulement, quelle que soit la destination.

Que ce soit pour un week-end à Rouen, une virée à Caen, ou une escapade vers Paris, l'offre s'applique à l'ensemble du réseau normand.

Des voyages à petit prix entre le 17 octobre et le 2 novembre 2025

Cette offre exceptionnelle est valable pour des voyages effectués entre le vendredi 17 octobre et le dimanche 2 novembre 2025, période correspondant aux vacances scolaires de la Toussaint. Les réservations, elles, sont ouvertes du lundi 6 au dimanche 12 octobre 2025.

Autrement dit, une semaine pour profiter du bon plan et organiser un séjour automnal à moindre coût.

Redécouvrir la Normandie et Paris autrement

Avec cette offre, Nomad Train invite les voyageurs à redécouvrir les paysages normands (falaises d'Etretat, plages du Débarquement, villages pittoresques) ou à s'offrir une escapade parisienne sans stress ni embouteillages.

En plus du tarif attractif, c'est une manière de privilégier un mode de transport plus écologique, tout en soutenant la mobilité régionale.

Comment réserver son billet à 5€

Les billets à 5€ sont disponibles sur le site Nomad Train, via les bornes en gare, ou sur l'application SNCF Connect. Les quantités sont limitées, et l'offre s'adresse uniquement aux enfants de 4 à 11 ans accompagnés d'un adulte payant son billet au tarif habituel.

Un bon plan simple, rapide et surtout économique pour profiter pleinement des vacances.

A lire aussi. Réseau ferroviaire. Bientôt des trains de la RATP à la place de la SNCF au départ de Caen

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
KADJAR première main
KADJAR première main Saint-Vincent-Bragny (71430) 8 900€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Bernières (76210) 0€ Découvrir
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe Abzac (33230) 3 895€ Découvrir
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Plateaux Oriental laiton cuivré
Plateaux Oriental laiton cuivré Hettange-Grande (57330) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bon plan. Normandie : des billets de train à 5€ pour les enfants, on vous explique comment en bénéficier
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple