Consommation. Pourquoi la Normandie a-t-elle les assurances habitation parmi les moins chères de France ?

L'assureur digital Acheel a levé le voile sur son classement des villes françaises selon les tarifs moyens d'assurance habitation. Et surprise : Rouen et Caen font partie des bons élèves, loin derrière les mastodontes comme Paris ou Marseille. Dans un contexte de hausse générale (+15% de cambriolages et des dégâts climatiques récurrents), la performance normande mérite qu'on s'y attarde.

Rouen et Caen : un bon point pour le portefeuille

Dans le top 40 des grandes villes françaises, ni Rouen ni Caen n'apparaissent dans le Top 10 des plus chères (respectivement 8 et 9e moins chère sur 40) Un soulagement pour les habitants de la région : les primes d'assurance y sont en dessous de la moyenne nationale, qui avoisine les 279€ par an. La région est même en troisième position des régions les moins chères de France derrière la Bretagne et les Pays de la Loire.

A titre de comparaison, les Rouennais et Caennais déboursent en moyenne entre 130€ et 150€ par an chez Acheel, selon le type de logement et les options choisies. C'est près de deux fois moins qu'à Paris, où la prime dépasse les 245€.

Pourquoi la Normandie reste bien placée ?

Plusieurs facteurs jouent en faveur de la région :

Moins de sinistres climatiques majeurs qu'en PACA ou en Occitanie.

Taux de cambriolage plus modéré qu'à Lyon, Nice ou Marseille.

Un tissu urbain moins dense, donc des logements souvent moins à risque.

Même si les inondations et tempêtes peuvent frapper, la région reste globalement moins exposée aux catastrophes naturelles, ce qui fait baisser les primes.

Mais attention : les tendances évoluent

Derrière cette bonne note, quelques signaux faibles apparaissent. La hausse de la délinquance dans certaines villes moyennes de l'Ouest, combinée au réchauffement climatique, pourrait inverser la tendance. Les assureurs anticipent déjà ces évolutions en réajustant leurs grilles tarifaires.

Bon à savoir : les contrats les plus chers sont souvent liés aux maisons avec jardin, piscine, véranda ou dépendances.