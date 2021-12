Economie. Les conseils pour bien choisir son assurance habitation

Responsable de l'agence Matmut installée dans l'historique bâtiment de l'avenue de Bretagne à Rouen (qui a abrité le premier siège social de l'assureur), Thierry Virginie recommande, avant de choisir un contrat d'assurance, "de regarder sa situation et d'estimer ses besoins et ses attentes". Il faut ainsi être capable de décrire son logement et de connaître ses biens et tout ce dont l'assuré a besoin pour son quotidien : "La question, pour l'assureur, est de savoir quelle est la valeur des objets à remplacer en cas de sinistre, sachant que l'on applique une valeur d'usage qui prend en compte l'usure et l'évolution technologique."

Regarder les garanties avant le prix

Le point prioritaire que met en avant Thierry Virginie, c'est de bien regarder "les garanties incluses" dans le contrat : "Un assuré regarde souvent le prix, mais rarement les garanties." Le montant de la franchise est aussi une donnée à prendre en compte : "C'est la somme qui reste à charge d'un assuré, mais il existe des contrats sans franchise, où forcément la tarification est plus élevée."

Pour l'assureur, il est important que le client "regarde ce qui se fait ailleurs", pour comparer les propositions sur les différents contrats d'assurance habitation. Il peut d'ailleurs demander une "Fiche d'information sur les prix et garanties", qui est un document de référence standardisé permettant de simplifier la comparaison. Pour autant, certaines situations sont plus simples à gérer, comme l'assurance d'un studio étudiant. "Il existe des formules forfaitaires avec des garanties non modifiables, mais qui sont intéressantes pour ce type de situation spécifique", ajoute Thierry Virginie. Enfin, il est important de "faire un point régulier avec son assureur, tous les deux ou trois ans, sauf changement majeur, pour voir si l'assurance habitation est toujours bien adaptée".