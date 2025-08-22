Coutances. Un détenu agresse un surveillant à la maison d'arrêt

Un détenu a agressé physiquement un surveillant pénitentiaire lundi 18 août à la maison d'arrêt de Coutances, selon La Manche Libre. Placé en garde à vue après les faits, il a été jugé mercredi 20 août en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a écopé de deux mois de prison supplémentaires à sa peine initiale.