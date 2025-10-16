Coutances. Une fuite de gaz entraîne l'évacuation de 40 personnes dont 35 enfants

En début d'après-midi, jeudi 16 octobre à Coutances, une fuite de gaz a eu lieu dans la rue Gérard Gaunelle, en face du stade Paul Maundrell. Une rupture de canalisation de gaz de 4 bars a été causée par des travaux de voirie. 15 sapeurs-pompiers ont été engagés.

2 ouvriers ont aussi été mis en sécurité

Les secours ont sécurisé la zone avec un périmètre de sécurité et de quoi réagir vite en cas d'aggravation du sinistre. Ce périmètre a été évacué dans un rayon de 50m du sinistre. 40 personnes étaient concernées dont 35 collégiens, 3 professeurs présents en activité sportive au stade et 2 ouvriers. Il n'y a pas de victime.