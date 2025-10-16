En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Coutances. Une fuite de gaz entraîne l'évacuation de 40 personnes dont 35 enfants

Sécurité. Une fuite de gaz a eu lieu jeudi 16 octobre à Coutances. Un périmètre de sécurité a été mis en place avec l'évacuation de 40 personnes dont 35 enfants.

Publié le 16/10/2025 à 15h01, mis à jour le 16/10/2025 à 15h02 - Par Thibault Lecoq
Coutances. Une fuite de gaz entraîne l'évacuation de 40 personnes dont 35 enfants
Une fuite de gaz a eu lieu à Coutances, jeudi 16 octobre. - Célia Caradec - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

En début d'après-midi, jeudi 16 octobre à Coutances, une fuite de gaz a eu lieu dans la rue Gérard Gaunelle, en face du stade Paul Maundrell. Une rupture de canalisation de gaz de 4 bars a été causée par des travaux de voirie. 15 sapeurs-pompiers ont été engagés.

2 ouvriers ont aussi été mis en sécurité

Les secours ont sécurisé la zone avec un périmètre de sécurité et de quoi réagir vite en cas d'aggravation du sinistre. Ce périmètre a été évacué dans un rayon de 50m du sinistre. 40 personnes étaient concernées dont 35 collégiens, 3 professeurs présents en activité sportive au stade et 2 ouvriers. Il n'y a pas de victime.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Coutances. Une fuite de gaz entraîne l'évacuation de 40 personnes dont 35 enfants
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple