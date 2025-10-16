En ce moment AZIZAM Ed Sheeran
Caen. Le squat de l'ancienne Chiffo évacué

Sécurité. Ce jeudi 16 octobre, la préfecture du Calvados a fait évacuer le squat installé dans le bâtiment de l'ancienne Chiffo à Caen.

Publié le 16/10/2025 à 10h10 - Par Jimmy Joubert
Caen. Le squat de l'ancienne Chiffo évacué
Le squat de l'ancienne Chiffo évacué par préfecture du Calvados. - Capture d'écran Google Maps

Plusieurs dizaines de personnes, quasiment toutes en situation irrégulière, ont été évacuées du bâtiment de l'ancienne Chiffo, route de Trouville à Caen. Une opération engagée par les services de l'Etat ce matin du jeudi 16 octobre 2025. Selon la préfecture du Calvados, c'était "l'un des principaux squats du département".

Cette "occupation illégale" a débuté le 2 novembre 2024 et "s'est maintenue depuis, avec le soutien actif de l'assemblée générale de lutte contre toutes les expulsions, collectif à l'origine de l'ouverture de plusieurs squats depuis un an dans les agglomérations de Caen et Lisieux", précise la préfecture.

Pourquoi cette expulsion ?

Avec cette expulsion, les services de l'Etat dans le Calvados invoquent au moins deux raisons. La première, "la libération des locaux va permettre la vente du site puis la démolition des bâtiments, qui conditionnent la construction d'un programme de 114 logements, dont 80 sociaux, dans un contexte de forte tension sur le logement dans l'agglomération caennaise".

La seconde raison concerne la trêve hivernale, qui débute le 1er novembre prochain. Le maintien de ce squat pendant cinq mois "aurait engagé la responsabilité pécuniaire de l'État vis-à-vis du propriétaire, dans un contexte où les deniers publics doivent avant tout aller au renforcement de l'offre d'hébergement dans le Calvados".

