Deauville. Les secours déployés à l'aéroport pour la simulation d'une collision entre avions

Un avion de ligne accueillant 22 personnes, et un avion privé avec à son bord 8 passagers sont entrés en collision ce mercredi 24 septembre à l'aéroport de Deauville.

Personne ne souhaite lire cette information un jour, mais les services de l'Etat dans le Calvados se préparent quand même. Cette mise en situation était le sujet d'un exercice grandeur nature, qui s'est donc déroulé ce mercredi à l'aéroport de Deauville. Un exercice qui "a mobilisé le SDIS 14, la gendarmerie, les Samu 14, 50, 76 et 92, l'unité mobile hospitalière collective EVACARe, ainsi que les associations agréées de Sécurité civile", explique la préfecture du Calvados.

"Tester la coordination des secours"

Un tel exercice permet "de tester la coordination des secours et de renforcer la préparation collective face aux situations de crise". Cela permet aussi de déployer des véhicules moins visibles, comme l'autocar EVACARe, qui "permet la prise en charge et le transport de 4 à 8 patients de réanimation, en totale autonomie pendant plus de 12 heures et sur plus de 1 000km", développe la préfecture qui salue "les acteurs mobilisés pour leur engagement et leur professionnalisme".