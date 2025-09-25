En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Deauville. Les secours déployés à l'aéroport pour la simulation d'une collision entre avions

Sécurité. Plusieurs services de secours ont été déployés sur l'aéroport de Deauville, ce mercredi 24 septembre. Il s'agissait d'un exercice grandeur nature, simulant une collision entre deux avions.

Publié le 25/09/2025 à 10h47 - Par Jimmy Joubert
Deauville. Les secours déployés à l'aéroport pour la simulation d'une collision entre avions
Les secours, déployés à l'aéroport de Deauville, ont simulé un accident avec deux avions. - Préfecture du Calvados

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un avion de ligne accueillant 22 personnes, et un avion privé avec à son bord 8 passagers sont entrés en collision ce mercredi 24 septembre à l'aéroport de Deauville.

Personne ne souhaite lire cette information un jour, mais les services de l'Etat dans le Calvados se préparent quand même. Cette mise en situation était le sujet d'un exercice grandeur nature, qui s'est donc déroulé ce mercredi à l'aéroport de Deauville. Un exercice qui "a mobilisé le SDIS 14, la gendarmerie, les Samu 14, 50, 76 et 92, l'unité mobile hospitalière collective EVACARe, ainsi que les associations agréées de Sécurité civile", explique la préfecture du Calvados.

"Tester la coordination des secours"

Un tel exercice permet "de tester la coordination des secours et de renforcer la préparation collective face aux situations de crise". Cela permet aussi de déployer des véhicules moins visibles, comme l'autocar EVACARe, qui "permet la prise en charge et le transport de 4 à 8 patients de réanimation, en totale autonomie pendant plus de 12 heures et sur plus de 1 000km", développe la préfecture qui salue "les acteurs mobilisés pour leur engagement et leur professionnalisme".

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Deauville. Les secours déployés à l'aéroport pour la simulation d'une collision entre avions
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple