Villers-sur-Mer. Fuite de gaz à cause d'un arrachement de canalisation

Sécurité. Les secours ont été mobilisés ce jeudi 16 octobre à Villers-sur-Mer. En cause, une fuite de gaz après un arrachement de canalisation.

Publié le 16/10/2025 à 12h17 - Par Jimmy Joubert
Villers-sur-Mer. Fuite de gaz à cause d'un arrachement de canalisation
Le SDIS 14 a été mobilisé pour une fuite de gaz à Villers-sur-Mer.

A la suite de travaux publiques situés chemin du château, sur la commune de Villers-sur-Mer, une canalisation moyenne pression a été arrachée provoquant une importante fuite de gaz au matin de ce jeudi 16 octobre.

Au total, 14 sapeurs-pompiers ont été engagés vers 10h15 pour établir un périmètre de sécurité et évacuer huit personnes le temps de l'intervention. Les services de GRDF ont procédé à l'écrasement de la conduite. Aucune personne n'a été blessée ou incommodée par cette fuite de gaz.

