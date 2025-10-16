Villers-sur-Mer. Fuite de gaz à cause d'un arrachement de canalisation

A la suite de travaux publiques situés chemin du château, sur la commune de Villers-sur-Mer, une canalisation moyenne pression a été arrachée provoquant une importante fuite de gaz au matin de ce jeudi 16 octobre.

Au total, 14 sapeurs-pompiers ont été engagés vers 10h15 pour établir un périmètre de sécurité et évacuer huit personnes le temps de l'intervention. Les services de GRDF ont procédé à l'écrasement de la conduite. Aucune personne n'a été blessée ou incommodée par cette fuite de gaz.