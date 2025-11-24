Le Havre. Un périmètre de sécurité mis en place et des habitants confinés pour une fuite de gaz

Ce sont des travaux de terrassement qui ont conduit à cet incident, indiquent les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime.

Ils ont entraîné la rupture d'une conduite de gaz moyenne pression au Havre, rue Paul-Gerling, lundi 24 novembre vers 9h10 du matin. Avec la fuite de gaz, un périmètre de sécurité d'une centaine de mètres a immédiatement été déployé par la police. Les pompiers sont restés en surveillance en cas d'incendie.

Les habitants d'un immeuble de quatre étages à proximité ont été invités à rester confinés, le temps pour les équipes de GRDF de sécuriser les lieux.