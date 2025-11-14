Caen. Une fuite de gaz perturbe le trafic en centre-ville

En raison des travaux en cours sur la rue de la Délivrande à Caen, une canalisation de moyenne pression a été touchée et a provoqué une fuite de gaz. Cette perturbation a eu lieu dès 15h30 ce vendredi 14 novembre.

Seize personnes ont été confinées

D'après les sapeurs-pompiers, dépêchés sur place, un périmètre de sécurité a été établi, de quoi perturber le trafic sur cet axe majeur. Au total, seize personnes habitant dans le secteur ont été confinées.

La police municipale et les services de GRDF étaient sur place.