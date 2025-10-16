Saint-Lô. Dépôts sauvages d'ordures : ils vous coûteront désormais 450 euros

La maire de Saint-Lô ne cache plus sa colère. Excédée par les comportements inciviques de certains habitants, elle dénonce les dépôts sauvages d'ordures ménagères et d'encombrants laissés au pied des colonnes d'apport volontaire.

Ces gestes irrespectueux dégradent la qualité du cadre de vie des riverains et entraînent de multiples nuisances, notamment la prolifération d'animaux indésirables.

Des sanctions plus sévères

Si ces incivilités ne concernent qu'une minorité d'habitants, la maire entend bien agir avec fermeté. Chaque auteur identifié d'un dépôt sauvage s'expose désormais à une amende pouvant atteindre 450 euros.

Emmanuelle Lejeune est la maire de Saint-Lô :

Emmanuelle Lejeune Impossible de lire le son.

En plus de cette sanction, les frais d'intervention liés au nettoyage ou à la remise en état seront également facturés à la personne responsable.

Saint-Lô Agglo s'engage à améliorer le service

Souvent pointée du doigt, Saint-Lô Agglo annonce plusieurs mesures pour améliorer la gestion des déchets. L'intercommunalité prévoit notamment une évolution tarifaire prenant en compte la composition réelle des foyers, en lien avec les services fiscaux.

Elle souhaite également augmenter le nombre de points d'apport volontaire pour les habitants des immeubles et installer des bacs à biodéchets à proximité de ces points, afin de faciliter le tri et limiter les dépôts sauvages.

Emmanuelle Lejeune, maire de Saint-Lô, Fabrice Lemazurier, président de Saint-Lô Agglo, et les services techniques. - Thierry Valoi