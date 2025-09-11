En ce moment I'm outta love ANASTACIA
Calvados. Près de 7 000 personnes et 10 interpellations : le bilan de la journée du mouvement "Bloquons tout"

Société. Mercredi 10 septembre, le mouvement "Bloquons tout" a rassemblé près de 200 000 personnes partout en France. La mobilisation, dans le Calvados, a également été forte. La préfecture dresse le bilan de la journée.

Publié le 11/09/2025 à 08h59 - Par Jimmy Joubert
Le mouvement "Bloquons tout" a réuni près de 7 000 personnes sur la journée dans le Calvados.

La journée a débuté dès 4h du matin, mercredi 10 septembre, pour le mouvement "Bloquons tout" dans le Calvados. Trois points de blocage se sont mis en place, situés au rond-point du Castorama sur la route de Ouistreham, au centre routier de Mondeville et sur le viaduc de Calix. Un autre s'est formé un peu plus tard au lycée Charles de Gaulle, toujours à Caen. Ces points ont été levés dans la matinée par les forces de l'ordre, souvent avec l'usage de gaz lacrymogène.

D'autres rassemblements se sont produits dans le département, globalement dans le calme, avec "20 personnes à Condé-en-Normandie, 140 à Bayeux, 220 à Vire, 500 à Lisieux. En fin de journée, 6 800 personnes se sont réunies à Caen", explique la préfecture du Calvados.

Environ 6 800 personnes étaient présentes dans le cortège à Caen pour le mouvement "Bloquons tout".Environ 6 800 personnes étaient présentes dans le cortège à Caen pour le mouvement "Bloquons tout".

Un cortège calme qui a dégénéré

Ce cortège de 6 800 personnes, qui s'est formé place Saint-Pierre, était calme. Cependant, la préfecture a repéré "300 individus, qui ont très vite adopté une posture hostile aux forces de l'ordre avec des slogans insultants, feux de poubelles et dégradations sur la voie publique". Et vers 20h30, le cortège est arrivé aux abords de la préfecture, et "des individus violents ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre, ce qui a conduit à une manœuvre de dispersion vers le centre-ville".

De nombreux feux de poubelles ont été déclenchés à Caen, lors de la mobilisation "Bloquons tout".De nombreux feux de poubelles ont été déclenchés à Caen, lors de la mobilisation "Bloquons tout".

Au total, 10 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, principalement à Caen, pour "participation à des attroupements armés après sommation, puis pour les jets de projectiles sur les forces de l'ordre". Dans le département, ce sont 180 militaires de la gendarmerie nationale qui ont été mobilisés sur la journée, ainsi que 250 policiers avec le renfort de 56 gendarmes mobiles pour lever les blocages puis sécuriser les manifestations.

• A lire aussi. Manche. 231 gendarmes, 110 policiers et quatre interpellations : le bilan sécuritaire de la journée "Bloquons tout"

Galerie photos
