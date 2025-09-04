Caen. "Bloquons tout" : des manifestations prévues près du périphérique et en centre-ville

La colère sociale monte en France. Alors qu'un vote de confiance doit avoir lieu à l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain, scellant sans doute l'avenir du gouvernement Bayrou, un mouvement baptisé "Bloquons tout" prévoit une mobilisation partout dans le pays le 10 septembre. En se réunissant en assemblée générale, les collectifs organisés dans chaque ville se donnent des rendez-vous afin de passer à l'action.

Blocage du périphérique en vue

Dans un document qui circule sur les réseaux sociaux, et qui concerne la branche caennaise du mouvement, on peut lire : "Nous appelons à la grève, au blocage de l'économie, à la révolte." Deux rendez-vous sont fixés dès 4h du matin mercredi 10 septembre. Au rond-point de Castorama, route de Ouistreham, et au centre routier, rue des Frères Lumière à Mondeville. A chaque fois, ces lieux sont tout près du périphérique.

A midi, un banquet "sur les points de blocage" est annoncé, avant une manifestation prévue à 18h dans le centre-ville de Caen, au départ de la place Saint-Pierre.

Les organisations CGT-FO-FSU et Solidaires du département du Calvados se joignent d'ailleurs à cet appel à la grève et à manifester le 10 septembre. La prochaine assemblée générale du mouvement "Bloquons tout" à Caen a lieu samedi 6 septembre à 17h au squat de l'ancienne Chiffo.