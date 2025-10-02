En ce moment Wonder Why Julian PERRETTA
Caen. Environ 10 000 personnes dans la rue selon les syndicats, 4 000 selon la police

Société. La troisième mobilisation sociale depuis la rentrée a rassemblé environ 10 000 personnes, ce jeudi 2 octobre à Caen.

Publié le 02/10/2025 à 14h02, mis à jour le 02/10/2025 à 15h52 - Par Jimmy Joubert
Environ 10 000 personnes ont manifesté à Caen ce jeudi 2 octobre. - Lilian Fermin

Quelques jours avant le discours de politique générale et les derniers arbitrages du Premier ministre, Sébastien Lecornu, l'intersyndicale a convoqué une nouvelle journée de grèves et de manifestations ce jeudi 2 octobre. L'objectif : tenter de décrocher des mesures de "justice sociale", alors que le gouvernement doit préparer le budget de 2026.

A lire aussi. Calvados. Quatre manifestations le 2 octobre : à Caen, rendez-vous à la gare SNCF

Un grand défilé

A Caen, une manifestation s'est tenue, cette fois au départ de la gare SNCF. Selon les syndicats, environ 10 000 personnes ont défilé dès 11h, jusqu'en direction de la place Gambetta. Ils étaient 4 000 à Caen d'après la préfecture, et 400 à Lisieux.

