Caen. Environ 10 000 personnes dans la rue selon les syndicats, 4 000 selon la police

Quelques jours avant le discours de politique générale et les derniers arbitrages du Premier ministre, Sébastien Lecornu, l'intersyndicale a convoqué une nouvelle journée de grèves et de manifestations ce jeudi 2 octobre. L'objectif : tenter de décrocher des mesures de "justice sociale", alors que le gouvernement doit préparer le budget de 2026.

Un grand défilé

A Caen, une manifestation s'est tenue, cette fois au départ de la gare SNCF. Selon les syndicats, environ 10 000 personnes ont défilé dès 11h, jusqu'en direction de la place Gambetta. Ils étaient 4 000 à Caen d'après la préfecture, et 400 à Lisieux.