Caen. Six personnes interpellées pendant la manifestation du 2 octobre

La Journée nationale d'action du jeudi 2 octobre s'est déroulée sans blocages majeurs dans le Calvados.

A Caen, plusieurs rassemblements ont eu lieu dès le matin devant des établissements scolaires et universitaires, notamment aux lycées Rostand et Fresnel ainsi qu'au campus 1 de l'université. Le temps fort de la mobilisation s'est tenu en fin de matinée à Caen, où la manifestation a rassemblé environ 10 000 personnes selon l'intersyndicale, 4 000 participants selon la préfecture.

Six personnes interpellées

Globalement, la mobilisation s'est déroulée dans le calme, malgré la tentative de dégradation d'un commerce du centre-ville par un petit groupe d'individus, masqués pour la plupart. Six personnes ont été interpellées, dont quatre placées en garde à vue.

Dans le reste du département, les rassemblements ont mobilisé environ 400 personnes Lisieux et 110 à Vire, toujours selon la Préfecture.