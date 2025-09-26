En ce moment Nice To Each Other Olivia DEAN
En ce moment

Calvados. Quatre manifestations le 2 octobre : à Caen, rendez-vous à la gare SNCF

Société. Le 2 octobre, l'intersyndicale du Calvados appelle de nouveau à la grève et à manifester partout dans le département. Quatre rendez-vous sont donnés.

Publié le 26/09/2025 à 11h32 - Par Lilian Fermin
Calvados. Quatre manifestations le 2 octobre : à Caen, rendez-vous à la gare SNCF
Une nouvelle manifestation aura lieu à Caen le 2 octobre.

Le 18 septembre, plus de 10 000 personnes selon la préfecture, et plus de 20 000 selon les syndicats, se sont rassemblées dans les rues de Caen. Depuis, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre, face à l'absence de réponse du Premier ministre Sébastien Lecornu face à ses exigences. "Le Premier ministre refuse donc d'engager une politique de répartition des richesses à même de garantir le financement de la Sécurité sociale, de revenir sur tous les reculs infligés au droit à la retraite, d'augmenter les salaires et de créer des emplois…"

Alors plusieurs rassemblements sont organisés dans le Calvados, à l'appel de l'intersyndicale départementale :

  • Caen, à 11h, au départ de la place de la gare SNCF
  • Bayeux, 9h30, depuis la place de la Mairie
  • Lisieux, 10h30, place François Mitterrand
  • Vire, 17h30, à la Porte-Horloge

