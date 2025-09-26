Calvados. Quatre manifestations le 2 octobre : à Caen, rendez-vous à la gare SNCF

Le 18 septembre, plus de 10 000 personnes selon la préfecture, et plus de 20 000 selon les syndicats, se sont rassemblées dans les rues de Caen. Depuis, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre, face à l'absence de réponse du Premier ministre Sébastien Lecornu face à ses exigences. "Le Premier ministre refuse donc d'engager une politique de répartition des richesses à même de garantir le financement de la Sécurité sociale, de revenir sur tous les reculs infligés au droit à la retraite, d'augmenter les salaires et de créer des emplois…"

Alors plusieurs rassemblements sont organisés dans le Calvados, à l'appel de l'intersyndicale départementale :